"Beal, NBA Draftı öncesi takas talebinde bulunabilir" iddiası!

Washington Wizards süperstarı Bradley Beal'ın NBA Draftı'ndan önce muhtemel olarak bir takas talebinde bulunabileceği iddia edildi.



28 yaşındaki Beal'ın önümüzdeki sezon için sözleşmesi bulunuyor ve kontratının 2022-23 sezonu için opsiyona sahip.



Bleacher Report'tan Jake Fischer, bu yaz gelecek planlarıyla ilgili bir karar vermesi beklenen Beal hakkında şunları söyledi:



"Beal'ın düşüncelerini doğrudan bilen bir kaynak, Bleacher Report'a verdiği demeçte, 'Draft'tan önce bir karar vermesi gerektiğini biliyor' dedi. Geçen yıl boyunca, Beal'ın Wizards'la olan özel ilişkisine aşina olan insanlar, kendisinin başka bir yerde oynamaya ilgi duyduğu fikrini sürekli olarak reddetmişlerdi. Yine de Beal'a yakın ikinci bir kaynak, Bleacher Report ile temasa geçtiğinde durumun artık değişken olduğunu doğruladı."



Fischer'a göre Beal eğer Washington'dan ayrılmaya karar verirse, bunu 'kazanmak için oluşturulmuş bir takım' için yapacak. Beal, dokuzuncu sezonunu Wizards'ta maç başına 31.3 sayı ortalamasıyla (kariyerinin en iyisi) tamamlamıştı.



Golden State Warriors, Boston Celtics, Philadelphia 76ers ve Miami Heat gibi birkaç takımın, yıldız skoreri almaya yönelik ilgilerini beyan etmeleri bekleniyor.



