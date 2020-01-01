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Beal, Kyrie'ye "Yüzüklü Bradley Beal" diyen analiste cevap verdi!

Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, Fox Sports analisti Nick Wright'ın Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'e "Bradley Beal'ın yüzük sahibi olanı" şeklinde yaptığı yoruma yanıt verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, Fox Sports analisti Nick Wright'ın Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'e "Bradley Beal'ın yüzük sahibi olanı" şeklinde yaptığı yoruma yanıt verdi.

Bulunduğu program sırasında Wright, Irving'e "Bradley Beal'ın yüzük sahibi olanı" yakıştırmasını yapmıştı:

"Bakın, Bradley Beal'ın yüzük sahibi olan versiyonu için mutluyum, ama Kyrie tam olarak bu fakat kendini başka biri sanıyor."

Beal bu yorumu beğenmedi, ve Wright'a Twitter'dan cevap verdi:

"Bugün konuştuğunuz şeyin benimle, karakterimle veya oyunumla SIFIR alakası var. Bu dünyada Bradley Beal adında tek bir kişi daha var ve o da benim oğlum!"

Wright, bu tweet'e şu cevabı verdi:

"Tamamen makul. Demeye çalıştığım, ikinizin rakamları neredeyse aynı ve buna rağmen sen, Kyrie'nin yaptığı gibi bu sporu icat eden kişiymiş gibi konuşmuyorsun. Sana veya oyununa bir laf atmak istemedim."

Son olarak Beal, Wright'a şu şekilde yanıt verdi:

"Anladım, bu şekilde geçiş yaptığın için, anlamak zordu. Sevgiler."


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