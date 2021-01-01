Beal KOVID-19 protokolüne girdi, ABD için oynamayabilir!

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın, Las Vegas'taki ABD Milli takımı kampında sağlık ve güvenlik protokollerine girdiği ve parkelere dönüş durumunun belirsiz olduğu açıklandı.



Beal'ın Tokyo Oyunlarına katılamayabileceği bildirilirken, ABD ekibi, böyle bir durumda Tokyo'ya gitmeden önce kendisinin yerine bir oyuncu bulmak zorunda kalacak.



Beal'ın önümüzdeki günlerde gelecek test sonuçlarının, Tokyo'ya gidip gitmeyeceğini belirleyeceği kaydedildi.



28 yaşındaki oyuncu, Olimpiyatlardan önce Milli takımla oynadığı üç hazırlık maçında 10.3 sayı ortalaması tutturmuştu. Wizards yıldızı, bu sezon oynadığı 60 maçta 31.3 sayı ortalaması yakalayarak, ligin sayı krallığında ikinci sıraya yerleşmişti.



