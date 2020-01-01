Beal: "John ile aynı sahada bulunmak için, sabırsızım!"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, önümüzdeki sezon takım arkadaşı John Wall ile tekrar oynama hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Beal, NBC Sports Washington'a, neredeyse iki yıl sonra sahayı tekrar Wall ile paylaşma fırsatı bulduğu için, heyecanını dile getirdi:



"Çok heyecanlıyım. Yalan söylemeyeceğim. Onun için çok mutluyum, çünkü sahaya geri dönüyor. Uzun zamandır yoktu.



Onun huzur yerini, ilham perisini, sevgisini ve sevincini geri alabilmesi adına, bunun harika olacağını düşünüyorum. Beraber oynamamızı, kesinlikle dört gözle bekliyorum.



Benim oyunumu taşıdığım nokta ve onun beş kez All-Star olması ile, takımımızı ve gelişme aşamasında olan genç yıldızlarımızı gerçekten daha ileri bir noktaya taşıyabiliriz. Heyecanlıyım ve hayranların da aynı şekilde olduğunu biliyorum. Sabırsızlanıyorum."



