Beal'ın hedefleri: MVP, savunma ilk beşi, playoff!

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, gelecek sezon için üç ana hedefini açıkladı.



NBC Sports Washington'dan Quinton Mayo, attığı tweet'te Beal'in 2021-22 sezonu için belirlediği bazı büyük hedefleri paylaştı.



Bireysel ödüller açısından, 28 yaşındaki oyuncu MVP ödülünü kazanmak ve ilk savunma beşi kadrosuna seçilmek istediğini belirtti. Bununla birlikte Beal, en başta gelen hedefinin takımıyla playofflarda maç kazanmak olduğunu söyledi:



"Bradley Beal, bireysel başarı hedefleri listesine MVP ödülünü ve ilk savunma beşine seçilmeyi koysa da, en büyük hedefinin, playofflarda bir takıma liderlik etmek ve maç kazanmak olduğunu belirtti."



Beal, önceki sezon sayı krallığında ikinci sırada (Stephen Curry'nin ardından) yer almış ve üst üste ikinci yıl 30 sayının üzerinde ortalama tutturmuştu.



