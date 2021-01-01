Beal'ın hedefleri arasında, iki LA takımı da olabilir!

Los Angeles Lakers ve LA Clippers'ın, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın tercih edebileceği takımlar arasında oldukları iddia edildi.



Beal'in bu Perşembe günkü NBA Draftı öncesinde Wizards'tan takas talep edebileceği bildirilmişti. Böyle bir durumda, 28 yaşındaki oyuncunun tercih edebileceği ekiplerin bir listesini vermesi bekleniyor.



Golden State Warriors, medyada Beal için muhtemel takas hedefi olarak konuşulmuştu. Beal'ın kariyerine devam etmek isteyebileceği takımlar listesine iki Los Angeles takımı daha eklendi: Lakers ve Clippers.



Miami Herald'dan Barry Jackson ve Anthony Chiang, konuyla ilgili şunları söylediler:



"Temmuz ayında serbest oyuncu olabilecek Beal, takasını isterse Washington'a tercih ettiği takımların bir listesini verebilir, ancak bu kesin değil. Heat, Golden State ve iki Los Angeles takımı ona çekici gelen takımlar arasında."



Geçtiğimiz sezon maç başına 31.3 sayı, 4.7 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları ile oynamış olan Beal'ın adı, geçmişte de Lakers ile bağlantılıydı.



