Phoenix Suns guardı Bradley Beal ve Milwaukee Bucks'ın takas edilme konusunda herhangi bir bağlantısı "olmadığı" iddia edildi.



NBA muhabiri Chris Haynes, Bucks'ın, aksi yöndeki söylentilere rağmen Beal'ı almakla ilgilenmediğini aktardı:



"Genel iddianın aksine, bana Milwaukee Bucks'ın Phoenix Suns'ın yıldızı Bradley Beal hakkında bilgi almadığı söylendi. Hatta bana ikisi arasında herhangi bir bağlantı olmadığını da açıkladılar. Yani Phoenix, Jimmy Butler'ı alabilirse, bu Bucks'ın kendisini almasıyla gerçekleşmeyecek."



Bu haber, Beal'ın menajeri Mark Bartelstein'ın Çarşamba günü Arizona Republic'ten Duane Rankin'e yaptığı açıklamada, Beal'ın Bucks, Denver Nuggets, Miami Heat veya Los Angeles Lakers'ı içeren anlaşmalarda takas vetosu maddesinden feragat edeceğine dair çıkan haberlerin "uydurulduğunu" söylemesinin ardından geldi.



