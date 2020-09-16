Beal, hiçbir All-NBA kadrosuna seçilmeyerek tarihe geçti!

Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, 2019-20 sezonu için hiçbir All-NBA takımına seçilmemesine tepki gösterdi.Beal, bu sezon üç All-NBA takımından hiçbirine seçilmediği için üzgündü.Wizards yıldızı, Twitter hesabında, sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.Beal, Doğu Konferansı'ndaki en iyi skorerdi ve kısaltılmış 2019-20 sezonunda, Wizards formasıyla maç başınabulmuştu.NBC Sports'a göre Beal, Bob McAdoo'nun 1975-76 sezonundaortalamasına sahip olup bir All-NBA kadrosuna alınmamasından beri,sayı ortalamasına sahip olan ve seçilmeyen oyuncu oldu.Beal'ın sayı ortalaması, lig tarihinde All-NBA kadrosuna alınmayanlar arasında,ortalama olarak yer aldı. En yüksek sayı ortalamasına sahip olan oyuncu, 1961-62 sezonunda maç başına 31.6 sayı ileBeal, 2019-20 sezonunuortalamaları ile tamamlamıştı.İşte Beal'ın Twitter'daki tepkileri: