Beal, hiçbir All-NBA kadrosuna seçilmeyerek tarihe geçti!

Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, 2019-20 sezonu için hiçbir All-NBA takımına seçilmemesine tepki gösterdi.
Beal, bu sezon üç All-NBA takımından hiçbirine seçilmediği için üzgündü.
Wizards yıldızı, Twitter hesabında, sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.
Beal, Doğu Konferansı'ndaki en iyi skorerdi ve kısaltılmış 2019-20 sezonunda, Wizards formasıyla maç başına 30.5 sayı bulmuştu.
NBC Sports'a göre Beal, Bob McAdoo'nun 1975-76 sezonunda 31.1 sayı ortalamasına sahip olup bir All-NBA kadrosuna alınmamasından beri, en yüksek sayı ortalamasına sahip olan ve seçilmeyen oyuncu oldu.
Beal'ın sayı ortalaması, lig tarihinde All-NBA kadrosuna alınmayanlar arasında, en yüksek üçüncü ortalama olarak yer aldı. En yüksek sayı ortalamasına sahip olan oyuncu, 1961-62 sezonunda maç başına 31.6 sayı ile Walt Bellamy'ydi.
Beal, 2019-20 sezonunu 30.5 sayı, 4.2 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları ile tamamlamıştı.
İşte Beal'ın Twitter'daki tepkileri: