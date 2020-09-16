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Beal, hiçbir All-NBA kadrosuna seçilmeyerek tarihe geçti!

Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, 2019-20 sezonu için hiçbir All-NBA takımına seçilmemesine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın yıldızı Bradley Beal, 2019-20 sezonu için hiçbir All-NBA takımına seçilmemesine tepki gösterdi.

Beal, bu sezon üç All-NBA takımından hiçbirine seçilmediği için üzgündü.

Wizards yıldızı, Twitter hesabında, sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Beal, Doğu Konferansı'ndaki en iyi skorerdi ve kısaltılmış 2019-20 sezonunda, Wizards formasıyla maç başına 30.5 sayı bulmuştu.

NBC Sports'a göre Beal, Bob McAdoo'nun 1975-76 sezonunda 31.1 sayı ortalamasına sahip olup bir All-NBA kadrosuna alınmamasından beri, en yüksek sayı ortalamasına sahip olan ve seçilmeyen oyuncu oldu.

Beal'ın sayı ortalaması, lig tarihinde All-NBA kadrosuna alınmayanlar arasında, en yüksek üçüncü ortalama olarak yer aldı. En yüksek sayı ortalamasına sahip olan oyuncu, 1961-62 sezonunda maç başına 31.6 sayı ile Walt Bellamy'ydi.

Beal, 2019-20 sezonunu 30.5 sayı, 4.2 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları ile tamamlamıştı.

İşte Beal'ın Twitter'daki tepkileri:


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