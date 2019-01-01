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Beal: "Harden ve DeRozan videoları izledim"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, 2019-20 sezonundan önce Houston Rockets süperstarı James Harden ve San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan'ın çok sayıda videosunu izlemesinin nedenini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, 2019-20 sezonundan önce Houston Rockets süperstarı James Harden ve San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan'ın çok sayıda videosunu izlemesinin nedenini anlattı.

2019-20 sezonunun başlamasından önce Beal, Harden ve DeRozan'ın çok sayıda videosunu izlediğini söylemişti.

Kendini ligin en iyi oyuncularından biri olarak kanıtlayan Beal, Harden ve DeRozan'ın faul alarak serbest atış çizgisine daha fazla ulaşmak için kollarını nasıl kullandığını inceledi.

Wizards yıldızı, gösterdiği tüm bu özenle, 2019-20 sezonunda maç başına kariyerinin en yükseği olan, sekiz serbest atış girişimi ortalaması yakalamış oldu:

"Bir sürü James Harden ve DeMar DeRozan videosu izledik, açıları ve vücutlarını nasıl kullandıklarını, faul almak için kollarını nasıl kullandıklarını gördük. İlk başta nefret etmiştim, çünkü temas yoluyla oynamayı severim ve oyunuma bunu eklemek istemiyordum. Bunun beni oynama saldırganlığımdan uzaklaştırdığını düşünüyordum. Ama sonra sezonun başlarında denedim ve bu sayede beş kez falan çizgiye gitmeye başladım. 'Tamam' dedim. 'Bu gerçekten işe yarıyor, o yüzden yapmaya devam edeyim.'"

Beal'ın, devam eden omuz sorunu nedeniyle "bubble" maçlarında oynamayacağı açıklanmıştı. Beal 2019-20 sezonunu, 30.5 sayı, 4.2 ribaund ve 6.1 asist ortalamaları ile tamamladı.


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