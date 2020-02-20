Beal: "Flop yapabilmek için oyunculuğumu geliştirmem lazım"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, yapılan faulleri hakeme inandırabilmek için "oyunculuk becerilerini" geliştirmekle ilgili şaka yaptı.



"Flopping" günümüzün modern NBA'inde basketbolun bir parçası haline geldi. Lig, durumu engellemek için elinden geleni yapmış olsa da, oyuncular faullerini satmak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar.



Dün geceki New York Knicks'e karşı oynanan maçtan sonra Beal, faul aldıktan sonra sahada yaptığı hareketlerin bir kısmının yorgunluktan, bir kısmının da "tiyatral" olduğunu itiraf etti:



"Kesinlikle oyunculuk becerilerimi geliştirmeliyim. Bu yaz bazı roller kapmaya çalışıyorum. Bildiğiniz filmler veya diziler varsa, söyleyin."



Biraz "tiyatro", Washington'ın Knicks'i 122-115 mağlup ederek son üç maçındaki ikinci galibiyetini almasını sağladı ve Beal ise maçta 40 sayı ve 7 asistle oynadı.



