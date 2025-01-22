Phoenix Suns yıldızı Bradley Beal'ın, "doğru takım için" mevcut sözleşmesinin takas vetosu maddesinden feragat etmeye açık olduğu iddia edildi.



The Athletic'ten Fred Katz, Beal'in doğru takım için takas edilmeme maddesinden feragat etmeyi düşüneceğini söylerken, ayrıca Suns'ın, kendisiyle bir takas isteyip istemediğini ve hangi takımları kabul edilebilir bulacağını ölçmek adına henüz görüşme yapmadığını belirtti.



Beal, yeni yönetimin talebi olduğu için 2023'te bir takas için Washington Wizards ile görüşmemişti. Suns yıldızının kendisine yakın kişilere, takas vetosu maddesinden feragat etmesini hiç istemedikleri takdirde takımdan ayrılmayı teklif etmeyeceğini söylediği aktarıldı.



2023'te takas bloğundayken listesinde Suns, Miami Heat, Golden State Warriors ve Sacramento Kings bulunan Beal'ın sözleşmesinin kalanında alacağı 160 milyon doları daha bulunuyor.



