Phoenix Suns guardı Bradley Beal, 16 yaşındaki lise oyuncusu Cooper Flagg'e karşı 1'e 1 oyunda yenildiği söylentilerini yalanladı.



Eski NBA oyuncusu Brian Scalabrine tarafından bildirilen bir rapora göre Beal, kısa süre önce Flagg tarafından bir "1'e 1 kapışmada mahvedildiği" iddiasıyla gündeme oturmuştu.



İddiaya göre Beal'ın, Jayson Tatum'ın kampındaki 16 yaşındaki oyuncuya yenilmesinin ardından "öfkeden kudurduğu" öne sürülmüştü. Beal ise bir Instagram paylaşımının altına yaptığı yorumla bu söylentileri yalanladı.



'Leaguealerts' hesabı tarafından yapılan Instagram paylaşımının altında Beal, bu olaya gülücük emojileriyle birlikte sadece "Ha?" şeklinde bir yorum getirdi.



Yeni Suns oyuncusu geçtiğimiz sezon 23.2 sayı, 3.9 ribaund ve 5.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



