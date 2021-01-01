Beal: "Daha derinlerden üçlük atabilmek istiyorum!"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, daha uzak mesafelerden üçlük atmayı geliştirmek istediğini söyledi.



NBC Sports Washington'dan Chase Hughes'a göre, geçtiğimiz sezon üçlük çizgisi gerisinden kariyerinin en düşüğü olan %34.9 isabetle oynayan ve ve yalnızca 2.2 isabet bulan Wizards yıldızı, şutları üzerinde çalışacak.



Beal, sayı krallığında Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin ardından ikinci sırada bitirmiş olsa da, daha da gelişmek istiyor:



"Daha derinlerden üçlük atabilmek istiyorum. Amacım Dame (Lillard) ile kapışmak değil. Logo Lillard olamam. Ama daha derin mesafelerden ve genel olarak daha da fazla üçlük atmak istiyorum. Bunu yapmam gerektiğini herkes söylüyor ve biliyor da. Tabii ki attığım üçlüklerde isabet bulmak da zorundayım."



28 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon Washington'ın hücumunun ve genel olarak takımın planlarının ana parçası olacak.



