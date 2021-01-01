Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Beal: "Daha derinlerden üçlük atabilmek istiyorum!"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, daha uzak mesafelerden üçlük atmayı geliştirmek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, daha uzak mesafelerden üçlük atmayı geliştirmek istediğini söyledi.

NBC Sports Washington'dan Chase Hughes'a göre, geçtiğimiz sezon üçlük çizgisi gerisinden kariyerinin en düşüğü olan %34.9 isabetle oynayan ve ve yalnızca 2.2 isabet bulan Wizards yıldızı, şutları üzerinde çalışacak.

Beal, sayı krallığında Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin ardından ikinci sırada bitirmiş olsa da, daha da gelişmek istiyor:

"Daha derinlerden üçlük atabilmek istiyorum. Amacım Dame (Lillard) ile kapışmak değil. Logo Lillard olamam. Ama daha derin mesafelerden ve genel olarak daha da fazla üçlük atmak istiyorum. Bunu yapmam gerektiğini herkes söylüyor ve biliyor da. Tabii ki attığım üçlüklerde isabet bulmak da zorundayım."

28 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon Washington'ın hücumunun ve genel olarak takımın planlarının ana parçası olacak.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal