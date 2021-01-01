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Beal da KOVID-19 aşısını olmadı: "Kişisel sebeplerden..."

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, 'kişisel sebeplerden' ötürü KOVID-19 aşısını olmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, 'kişisel sebeplerden' ötürü KOVID-19 aşısını olmadığını açıkladı.

28 yaşındaki Beal, ekibin medya gününde KOVID-19 için aşı olmadığını belirtse de, nedenini paylaşmayı reddetti:

"Kişisel sebeplerden ötürü. Aşıları olan insanlara bir sorum var, neden hala KOVID'e yakalanıyorlar? Aşı, kimsenin virüsü kapmasına engel olmuyor, değil mi?"

Beal, yaz döneminde yakalanmı olduğu KOVID-19 ile mücadelesi sırasında "hiç hastalanmadığını, sadece koku duyusunu kaybettiğini" söyledi ve aşı olmak için baskı hissetmediğini de sözlerine ekledi:

"İnsanlara, vücutlarına ne enjekte edileceğiyle ilgili kararlar üzerine baskı yapamayacağınızı düşünüyorum. Kendi hallerine bırakmanız gerekir. Dünyadaki herkes gibi, ben de bunu ailemle konuşuyorum ve bizim için en iyisinin ne olduğuna inanıyorsak, ona yönelik kararlar alıyoruz."

Temmuz ayında Beal, KOVID-19'a yakalanmış olduğundan ötürü Olimpiyatları kaçırmak zorunda kalmıştı.


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