Beal, Curry ile sayı krallığı yarışı için: "Odak noktam bu değil!"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry ile sayı krallığı için yarışması hakkında konuştu.



Sezonun büyük bölümünde sayı krallığında zirvede yer alan Beal, şu anda Warriors süperstarı Steph Curry'yi 0.4 sayı farkla takip ediyor.



All-Star arasından bu yana harika bir formda olan Curry, Warriors için maç başına 34.4 sayı, 5.4 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları yakalıyor. Bu dönemde etkisinden hiçbir şey yitirmeyen Beal ise, sezonda 31.4 sayı, 4.7 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarına sahip.



Yarışın tüm sezon oldukça sıkı geçtiği göz önüne alındığında, Beal, sayı krallığına daha çok odaklandığına dair iddialara katılmadığını belirtti:



"Benim için hiçbir şey değişmiş değil. Son iki veya üç yıldır oynadığım gibi oynamaya devam ediyorum. Bir süre önce büyük rakamlar ortaya koysam da genelde bu maçları kaybediyordum. Şimdi ise tüm yıl boyunca oynadığımız en güzel basketbolu oynuyoruz ve maç da kazanıyoruz. Her zaman ana odak noktam ve önceliğim de bu olmuştu.



Sayı krallığını kazanmak harika olurdu. Lakin bu, tüm sene olduğu gibi şimdi de asıl hedefim değil. Kazanırsam mutlu olurum tabii ki, yalan yok."



