Beal, Charlotte'ta Washington'a oyuncu çekmeye çalışmış!

Bradley Beal, Charlotte'daki All-Star haftasonunu arkadaşça bir 'ayartma' için kullandı.
Beal hiçbir isim vermedi, ancak NBA'in en iyileri arasındaki takıma alma sürecinin karşılıklı eylem yükümlülüğü içeren bir ilişki olduğunu belirtti.
25 yaşındaki oyuncu, 1 Temmuz'da serbest oyuncu dönemi başladığında çabalarının karşılığını alacağını umuyor. "Gerçekten deliceydi. Bir çok adam benimle konuşmaya ve bana nasıl hissettiğimi sormaya geliyordu. Takıma alım süreci gerçekten iyi gidiyor. Her şey yolunda gidiyor. Uğraşıyorum. Bu benim için yeni bir şey. Bu yüzden kesinlikle bazı kişilere kulak veriyorum alıyorum ve adamların zihinlerinin nerede olduğunu görüyorum." "Bazıları, 'DC'de neler yapıyorsunuz? DC nasıl?' diyorlar ya da ben 'Senin durumun nedir? Ne düşünüyorsun? Nasıl hissediyorsun? Herhangi bir değişiklik yapılması gerekiyor mu?' diyorum." "İsim vermeyeceğim. Bana ayartma suçu işletemezsin. İsimler aklımın bir köşesinde, ama Temmuz ayında, umarım bir şeyler yapabiliriz."