Beal, Charlotte'ta Washington'a oyuncu çekmeye çalışmış!

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Bradley Beal, Charlotte'daki All-Star haftasonunu arkadaşça bir 'ayartma' için kullandı.Beal hiçbir isim vermedi, ancak NBA'in en iyileri arasındaki takıma alma sürecinin karşılıklı eylem yükümlülüğü içeren bir ilişki olduğunu belirtti.25 yaşındaki oyuncu, 1 Temmuz'da serbest oyuncu dönemi başladığında çabalarının karşılığını alacağını umuyor.