Beal: "Brooks'un iş güvenliği tehlikede değil"

"DAHA ÖNCE DE BU DELİKTEN ÇIKTIK"

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Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, takımın Dallas Mavericks'e karşı aldığı 119-100'lük yenilgi sonrası koç Scott Brooks'un işinden alınacağına dair iddiaların "doğru olmadığını" açıkladı.Sezonda 2-8 durumunda olan Wizards'ın koçu Brooks, açıklamalarındaşeklinde konuştu ve Beal ise, Brooks'un iş güvenliğiyle ilgili iddiaların farkında olduğunu şöyle açıkladı:Wizards, önceki sezonu 8. sırada bitirmiş ve playoff ilk turunda Toronto Raptors'a 4-2 elenmişti.