Beal: "Brooks'un iş güvenliği tehlikede değil"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, takımın Dallas Mavericks'e karşı aldığı 119-100'lük yenilgi sonrası koç Scott Brooks'un işinden alınacağına dair iddiaların "doğru olmadığını" açıkladı.
Sezonda 2-8 durumunda olan Wizards'ın koçu Brooks, açıklamalarında "Bunu halletmenin tek yolu var, o da birlikte başarmak. Bir arada olarak birbirimize inanmamız gerekiyor. Daha önce de bu durumdaydık."
şeklinde konuştu ve Beal ise, Brooks'un iş güvenliğiyle ilgili iddiaların farkında olduğunu şöyle açıkladı: "Günümüz dünyasında sosyal medyada bulununca, herkesin de burada söylentiler çıkardığını göz önüne alırsak bu iddiaları umursamamazlık etmek biraz zor. TV'de de konuşuyorlar. Hiç doğru değil. Fakat buna hiç ayrı bir dikkat kesilmiyorlar çünkü kendisi hergün işe geliyor, ve burada."
"DAHA ÖNCE DE BU DELİKTEN ÇIKTIK" "Bunu iyi bir şeymiş gibi söylemiyorum fakat, daha önce de bu durumdaydık. Kendimizi bu delikten daha önce de çıkardık. Brooks çok tecrübeli bir koç. Ligde oynamışlığı olan biri. Oklahoma City gibi inanılmaz bir takıma koçluk yaptı ve şimdi de bizi o seviyeye çıkarmak için koçluk yapıyor. O yüzden yaptıklarına saygı duymalısınız. Direk ayağına sıkmak olmaz."
Wizards, önceki sezonu 8. sırada bitirmiş ve playoff ilk turunda Toronto Raptors'a 4-2 elenmişti.