Beal: "Bir polis memuru, beni 'günümün içine s***makla' tehdit etmişti"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, 2018'de Washington yakınlarındaki bir otoyolda kenara çekildiği esnada, kendisini tutuklayarak gününün içine "s**makla" tehdit eden bir polis memuruyla anısını anlattı.



Wizards ekibi, sosyal adalet reformu için geçtiğimiz gün Washington'da yürürken, Beal iki yıl öncesinde gerçekleşen olayı şöyle açıkladı:



"İki yıl önceydi. 495 otoyolunda kenara çekildim ve memur araçtan çıkmamı istemişti. Bildiğin otoyolun kenarındaydık. Eşim, ben ve arkadaşlarımdan biri vardı. Memur bana yaklaşmıştı ve 'Seni tutuklayıp manşetlere çıkararak Pazartesi gününün içine s**sam ne olurdu?' demişti."



"Hiçbir şey yapmamıştım, ama güzel bir araç kullanan siyahi bir sporcu olduğum için, öyle bir şey demişti. Buna nasıl cevap vereyim ki? Verseydim, 'Bradley Beal polisle yaşadıkları nedeniyle tutuklandı.' diye ESPN'de manşet olacaktı."



Beal, yaşadığı deneyimin siyahi toplumda yaygın olduğunu da ekledi:



"Bu sadece benim başıma gelmiyor. Her yerde oluyor. Ve bunların olduğu gerçeğine karşı görmezden gelmeyi bırakmalıyız."



