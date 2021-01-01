Beal: "Bir noktadan sonra, artık bencil olmanız gerekiyor..."

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, beklemede olan sözleşme uzatması hakkında konuştu.



Wizards ile sözleşme uzatmaya uygun durumda olan Beal, geleceği hakkında açık fikirli bir duruş sergiledi:



"Zamanım var. Daha önce hiç bu pozisyonda olmamıştım. Bu durumu biraz benimseme sürecindeyim. Geleceğimin nasıl ve nerede olacağını belirleyebileceğim.



Aynı zamanda Shep'e (Tom Sheppard, genel menajer) bu takımı yürütebileceğimizi göstermek için fırsat da vermiş oluyorum. Eğer yürütemezsek, böyle büyük bir taahhüt vermeyeceğim. Sonuçta, bir noktada artık bencil olmak zorundasınız. Ben de muhtemelen kariyerimde ilk kez, 10'uncu yılımda öyle olacağım.



Benim bu takıma bağlılığım tam. Bu işi yürütmek istiyorum. Burada olmak için ayrıca çaba sarfetmiş biriyim. İki kez sözleşme yapmıştım. Şimdi ben de aynı bağlılığı, burada kazanmaya yönelik bir takım ve ortam oluşturabileceğimizi görmek istiyorum. Öyle bir durumda, ben de tabii ki bunun bir parçası olurum. Gerekli adımları atarak işimi iyi yaptığımdan emin olmam lazım."



Beal'ın uzatma kontratı, 2022-23 sezonundan başlayarak dört yıllığı yaklaşık 181 milyon dolar değerinde olabilir ya da yaz dönemini beklemesi durumunda, beş yıllığı 242 milyon dolarlık yepyeni bir sözleşme imzalayabilir.



