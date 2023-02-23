Washington Wizards'ın yıldız oyuncusu Bradley Beal, uzun süredir ligde başarılı olma konusunda sorun yaşayan Wizards'a olan sadakatinde gösterdiği sabır hakkında konuştu.



Andscape'ten Marc J. Spears ile yaptığı röportajda Beal, 2018'den bu yana yalnızca bir kez playofflara kalabilen Wizards'a karşı sabrının şu anda hangi noktada olduğunu şu sözlerle açıkladı:



"Bu konuda sabırlıyım, fakat bazen kendimi düşünerek, artık son noktanın konulması gereken bir zaman da olmalı diye düşünüyorum. Yani kafamda böyle düşünceler var, ama kendimi kaybetmiyorum da. Elimizdekilere ve yaptıklarımızla bağlılığım sürüyor. Dışarıdan söylenenlere kulak asmıyorum ve kontrolümde olan şeylere odaklanıyorum."



"BUNUNLA GURUR DUYARIM"



Beal, kariyerlerinde yalnızca tek takımın formasını giymiş olan Stephen Curry ve Damian Lillard gibi diğer yıldızlarla konuştuğunu da sözlerine ekledi:



"Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Bulunduğumuz yerde kazanmak istiyoruz ve bunda asla yanlış bir şey yok. Bizi draft eden organizasyonlara güveniyoruz sadece. Onlar bize bu güveni verdi ve bizlere yatırım yapmaya devam ettiler. Biz de bu güvenin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Şahsen bu durum çok hoşuma gidiyor. Bence yanlış bir şey yok. Bununla gurur duyuyorum."



Beal, 2022'de Wizards ile takas vetosu maddesi de bulunan beş yıllığı 251 milyon dolarlık bir anlaşma ile kontratını uzatmıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ