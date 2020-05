Beal: "Bazen Michael Jordan gibi hissediyorum"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, kendisi ve Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ile takım taşıma işleri arasındaki benzerlikleri görebildiğini söyledi.



Beal, Jordan'ın Bulls ile yaptığı gibi Wizards'ı birden fazla şampiyonluğa taşımış olmasa da, Jordan'ın Scottie Pippen olmadan oynadığı dönem gibi, en büyük partneri olmadan oynamanın nasıl bir şey olduğunu açıkladı.



Beal, eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson'la birlikte 'All the Smoke' podcastine katıldı ve MJ'in "The Last Dance" belgeseli ve kendisi ile Jordan arasında bulduğu benzerlikler hakkında konuştu:



"Komik bir durum. Bazen, 'Lanet olsun, bazen Mike gibi hissediyorum.' diyorum."



"Scottie Pippen yanınızda olmadığında, John yanınızda olmuyor gibi oluyor. Zor bir durum olduğunu görüyorsunuz. Her gece takımı taşımanız gerekiyor. Ve o dönemdeki fizikselliği ve çabasını da görüyorsunuz. O zaman basketbol farklıymış. İzleyince, başladığı ve ulaştığı noktayı gördüğünüzde ona en büyük saygıyı duyuyorsunuz."



Bu sezon, John Wall'un yokluğuyla oynayan ve sıkıntı çekmiş Wizards'ın lideri olan Beal için kolay olmamıştı, lakin kendisi çok iyi bir iş çıkarmıştı. Wizards'ın bazı maçları kazanma şansına sahip olmasının bir nedeni varsa, o da Bradley Beal'dı ve maç başına 30.5 sayı atarken, 6.1 asist ve 4.2 de ribaund kaydetmişti.