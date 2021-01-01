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Beal: "Başarımın çoğunu, Russ'a borçluyum!"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, takım arkadaşı Russell Westbrook'un oyununu yükseltmeye nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, takım arkadaşı Russell Westbrook'un oyununu yükseltmeye nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.

Westbrook, kısa görev süresinde takım arkadaşlarını şimdiden etkilemiş durumda. Beal ise bu konuda en çok konuşan kişi oldu ve yakın zamanda yaptığı bir röportajda bundan bahsetti:

"Başarımın çoğunu Russ'a borçluyum çünkü o Hall of Fame kalibresinde olan bir MVP ve bir sayı kralı. Her gün bir lider olarak, bir oyuncu olarak ve bir baba olarak ortaya neler koyduğunu görüyorum. Muhtemelen sahip olduğum en iyi takım arkadaşı kendisi ve aynı zamanda gördüğüm en iyi liderlerden de biri."

Beal, röportaj sırasında Westbrook'un triple-double'larından bahsetti ve bunun yalnızca sıkı çalışma ve özveri ile geldiğini belirtti:

"Onun bu performanslarına baktığımda, ben de 'Tamam, ben de böyle her gece sıkı oynayabilir ve takım arkadaşlarıma her şeyimi verebilirim.' demiştim."


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