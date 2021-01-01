Beal, aşıyla ilgili yorumlarına açıklık getirdi: "Olmayacağım demiyorum!"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, KOVID-19 aşısına yönelik yorumlarına açıklık getirdi.



Beal, ekibin medya gününde KOVID-19 aşılarının etkinliğini sorguladıktan sonra kendisine sosyal medyada yöneltilen tepkinin farkındaydı.



Ancak Wizards'ın antrenman kampının ilk gününde, Beal'e bu konuyla ilgili birkaç soru daha soruldu ve söylediklerini tam olarak geri almasa da, netleştirmeye çalıştı:



"Dün söylediğim şeylere hala inancım var. Bunlar benim fikrim. İşin 'Neden' kısmı kişisel olsa da, aşı yaptırmayı halen düşündüğümü de söylemiştim.



Yani, açıklığa kavuşturmak istediğim bir konu var. Asla 'Sakın o aşıyı yaptırmayın' gibi bir seferberlik başlatıyor değilim. Hayatta 'Aşılar kötü' gibi bir şey söylemem.



Bu her bireyin kişisel karardır, değil mi? Yani bunu kendime saklamak da benim kişisel hakkım ve herkesin buna saygı duymasını istiyorum."



"KOVID'İ YENİ ATLATTIM, İSTESEM DE AŞI OLAMAM"



Beal, şu anda aşı olmaya uygun olmamasının sebebi olan bazı faktörleri de açıklayarak, kendisine KOVID-19'a yakalandıktan sonra, aşılanmadan önce 60 gün beklemesinin söylendiğini ortaya çıkardı:



"Yürürlüğe konan yasalara ve kurallara göre, KOVID'i yeni atlattığım için şu anda hiçbir şekilde aşılanamazdım."



28 yaşındaki yıldız ayrıca konuyla ilgili araştırma yaptığını da söyleyerek, aktif olarak Wizards ekibinin doktorlarına danıştığını sözlerine ekledi:



"Organizasyonumuzun bana baskı yapmadığından kesinlikle eminim. Bu konuda her gün, sürekli konuşuyoruz. Kararım değişene kadar, ki bu mümkün, bu kuralları uygulayacağım. Yani asla aşı olmayacağımı söylemeyeceğim."



