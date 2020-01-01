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Beal, All-Star seçilmemesini "saygısızlık" olarak değerlendirdi

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, All-Star olarak seçilmemesinden ötürü "biraz sinirli" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, All-Star olarak seçilmemesinden ötürü "biraz sinirli" olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz gece açıklanan All-Star yedekleri arasında bulunmayan önemli oyunculardan biri olan Wizards guardı, şu açıklamaları yaptı:

"Bu konuda biraz sinirlendim. Ben nasıl olduğumu biliyorum, o yüzden bunu biraz bekliyordum doğrusu. Bu saygısızlık, ama işi bilenler All-Star olduğumu biliyor. Ben rekabet etmeye devam edeceğim. Elbette takımımı playofflara çıkarmaya da çalışacağım."

Maç başına 28.7 sayı ortalamasıyla Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Beal, Elias Sports Bureau'nun araştırmasına göre, All-Star arasına girerken, bu miktarda sayı ortalaması bulunan ve All-Star olmayan iki oyuncudan biri. Diğeri, 1978-79 sezonundaki World B. Free (en az 25 maçta).


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