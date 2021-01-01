Beal'a göre ABD oyuncuları, NBA'de aynı takımda olma üzerine konuşabilir

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, ABD Milli takım oyuncularının birbirlerini NBA'de aynı takımda olmaya ikna etmeye çalışmalarını beklediğini söyledi.



ABD Milli takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kadrosunda en iyi NBA oyuncularından bazılarına sahip. Doğal olarak bu durum, oyuncuların birbirlerini takımlarına alma fırsatını kullanıp kullanmayacakları sorusunu ortaya çıkardı.



Beal, milli takımın asıl amacı altın madalya kazanmak olsa bile bunun beklenebilir bir şey olduğunu söyledi:



"Bilmiyorum ne sıklıkta olur. Muhtemelen çok olur. Kimin serbest oyuncu olduğuna bağlı ama şu anda bunlarla ilgilenemeyiz. Tek bir hedefe odaklandık ve o da altın madalyayı kazanmak.



Elbette hepimizin kendi bireysel hedefleri ve yetenekleri var. Bunu hallettikten sonra, o sorunları zamanı gelince çözebiliriz. Çoğunlukla odağımızı milli takımla ve altın madalyayı kazanma konusuyla sınırlı tutuyoruz."



