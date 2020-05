Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, 2017 performansına yönelik dürüst bir eleştiri sundu: "Çöpmüşüm."



Beal, bugün NBA'deki en iyi oyunculardan biri. Ancak, her zaman bugün olduğu kadar iyi değildi.



All the Smoke podcast'ine konuk olan Beal, başantrenör Scott Brooks'un 2017'de takımın bazı playoff maçlarını göstermesi hakkında konuştu. İlginç bir şekilde, 26 yaşındaki şutör guard, oyununu "çöp gibi" olmasıyla eleştirdi:



"İzlemek harika. Ama izlemekten nefret ediyorum, 'çöpmüşüm' diyorum. İzliyorum ve 'neden şutunda tereddüt ediyorsun? Neden şut atmıyorsun? Neden orada pas atmadın?' gibi şeyler söylüyorum. O üç dört yıl önceki adamın bugün benimle hiç alakası yok. Buna kesinlikle eminim."



2016-17 sezonunda Beal, maç başına 23.1 sayı ve 3.5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.