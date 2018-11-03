Beal, 1-7'lik Wizards için: "Panik butonuna basmıyoruz"

Washington Wizards yıldızı Bradley Beal, takımın geçtiğimiz gece Oklahoma City Thunder'a karşı aldığı 134-111'lik yenilgi sonrası sezonda 1-7 konumuna düşmeleriyle birlikte, "panik butonuna" basmadıklarını söyledi.
Beal, karşılaşma sonrası şu şekilde açıklama yaptı: "Panik butonuna basmayacağım. Ne benim, ne de takımda kimsenin böyle bir niyeti yok. Sezonda halen çok erken olduğunu anlıyoruz, harika bir durum değil. Bizim ve herkesin sabrının tükendiğini de anlıyoruz. Kimse bizden daha hayal kırıklığına uğramış olamaz. Bunu kesinlikle diyebilirim." "Bu takıma karşı asla pes etmeyeceğim. Ne yapacağız? Sezonu erkenden kapatıp pes mi edeceğiz yoksa geri dönmek için savaşmaya devam mı edeceğiz. Ben bu geminin batmasına izin vermeyeceğim. Bu takımın kaptanlarından biri olarak, kendime büyük sorumluluk yüklüyorum. Saha içinde daha iyi bir lider olmam gerekiyor. Örnek olmam gerekiyor. Umarım adamlar da takip edeceklerdir."
Wizards, sezona Heat ve Raptors'a karşı aldıkları yakın mağlubiyetlerle başladıktan sonra, Portland deplasmanında uzatmalarda kazanmıştı. Ondan sonra beş maç üst üste kaybeden Wizards, Warriors'a 22 sayıyla, Clippers'a 32 sayıyla, Grizzlies'e 12 sayıyla ve şimdi de OKC'ye 23 sayıyla maç kaybetti.