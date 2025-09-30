30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Bečirović: "Bazıları Ergin Ataman'ı kibirli buluyor ama bu yaklaşım zaferleri getiriyor"

Sani Bečirović, Panathinaikos günlerini ve Ergin Ataman'ın etkisini anlattı.

calendar 30 Eylül 2025 11:15
Haber: Eurohoops
Bečirović: 'Bazıları Ergin Ataman'ı kibirli buluyor ama bu yaklaşım zaferleri getiriyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sani Bečirović, Panathinaikos günlerini ve Ergin Ataman'ın etkisini anlattı.

Panathinaikos'tan ayrılarak Zenit St. Petersburg'a katılan Sani Bečirović, eski takımı ve Ergin Ataman'la ilgili anılarını paylaştı. Sırp basınından Mozzart'a konuşan Sloven eski basketbolcu, Ataman'ın farkını şu sözlerle dile getirdi:

"Ergin'in bir kazanma zihniyeti var. Daha ilk andan itibaren burada kazanmak için olduğumuzu hissettiriyor, rekabet etmek için değil. Onun, başkanın ve Panathinaikos'taki herkesin birleşimi anahtardı. Bazıları onun kibirli olduğunu düşünüyor ama bu yaklaşımı en sonunda hep galibiyeti getiriyor."


Bečirović, Slovenya'daki kampı da hatırlattı:

"İlk yıl Slovenya'ya kampa gittik. Ergin bazı şeylerden memnun kalmadı ve 'Bir daha asla buraya gelmeyeceğiz' dedi. Ben de 'Peki EuroLeague'i kazanırsak?' diye sordum. Cevabı 'Kazanırsak yine buraya geliriz' oldu. Finalden sonra şampiyonluğu kutlarken kafasını vurup 'Lanet olsun, yine Kranjska Gora'ya dönmek zorundayız' dedi. Bu onun mizahı. Sahada ne kadar disiplinliyse, saha dışında da o kadar eğlenceli."

Bečirović, Panathinaikos'un yıldızı Kendrick Nunn için de konuştu:

"Çok kaliteli oyuncular var ama baskıyla baş edemeyenler de oluyor. Kimi için forma sadece bir forma, kimisi için ise 100 kilo ağırlığında. Kalite tek başına yetmiyor, başka faktörler de devreye giriyor. Bu da kimin kazanacağını belirleyen en büyük fark."

Geçen sezonun MVP'si Nunn'ın başlangıçta zorlandığını hatırlatan Bečirović, Ataman'ın güveninin fark yarattığını söyledi:

"Kendrick ilk beş maçında zorluk yaşadı. Başka bir koçun yanında belki bu kadar başarılı olamazdı. Ergin'in güvenini hissetti ve bunun karşılığını verdi. Onun farklı bir spora geldiğini, her şeyin farklı olduğunu anlaması için benim ve yardımcı antrenörün de çok konuşması gerekti. İki-üç kötü maç olabilir ama önemli olan oyuncunun en hızlı şekilde uyum sağlama becerisini göstermesidir."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.