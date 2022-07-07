BCL'de temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

BCL'de Türkiye'yi normal sezonda temsil edecek Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve eleme turlarından başlayacak olan Tofaş'ın rakipleri kura çekimi ile belli oldu.



Tofaş eleme turuna yarı finalden başlayacak ve kura çekimine göre eşleşmesinin Leicester Riders (Büyük Britanya ) – CSO Voluntari (Romanya) çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



BCL'de normal sezon grupları ise şu şekilde oluştu:



A Grubu



Eleme Turu 1 kazananı (Tofaş/ Leicester Riders/ CSO Voluntari/ TFT Skopje/ NINERS Chemnitz)



UCAM Murcia (İspanya)



Falco Szombathely (Macaristan)



SIG Strasbourg (Fransa)



B Grubu



Unahotels Reggio Emilia (İtalya)



Telekom Baskets Bonn (Almanya)



Pınar Karşıyaka



AEK (Yunanistan)



C Grubu



Legia Warszawa (Polonya)



Galatasaray Nef



Filou Oostende (Belçika)



Hapoel Holon (İsrail)



D Grubu



Bahçeşehir Koleji



Surne Bilbao (İspanya)



Igokea M:tel (Bosna Hersek)



ERA Nymburk (Çekya)



E Grubu



Eleme Turu 4 kazananı (Swans Gmunden/ Parnu Sadam/ FMP Meridian/ Rio Breogan/ Fribourg Olympic/ Bakken Bears/ Opava)



Darüşşafaka



MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya)



Hapoel Jerusalem (İsrail)



F Grubu



Eleme Turu 3 kazananı (Norrkoping Dolphins/ Budivelnyk/ Golden Eagle Ylli/ SL Benfica/ Brose Bamberg/ Keravnos)



Limoges CSP (Fransa)



VEF Riga (Letonya)



BAXI Manresa (İspanya)



G Grubu



Eleme Turu 2 kazananı (Heroes Den Bosch/ Siauliai / Patrioti Levice/ Egis Kormend/ Unicaja/ Karhu Kauhajoki)



PAOK Mateco (Yunanistan)



Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya)



JDA Bourgogne (Fransa)



H Grubu



Bnei Herzliya (İsrail)



Peristeri (Yunanistan)



Rytas Vilnius (Litvanya)



Lenovo Tenerife (İspanya)



BCL 2022-23 sezonunda 28 kulüp, doğrudan normal sezonundan başlarken, 4 takım eleme turlarından eklenecek ve toplamda 32 takım mücadele edecek. Sezon 21 Eylül'de eleme turları ile başlayacak olup, normal sezon 4 Ekim'de start alacak.





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