  •  
    Beşiktaş çıkmadı, idman sırasında sakatlık anı...
  •  
    Ve Hasan Ali'den ilginç paylaşım! ''Muz iyidir...''
  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!

BB. Erzurumspor'dan play-off için büyük adım

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto 1. ig'in 33. haftasında Elazığspor'u 4-1 yendi ve pla-off şansını son haftaya taşıdı.

Kaynak: Sporx.com
BB. Erzurumspor'dan play-off için büyük adım
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Nisan 2018 17:29
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Elazığspor'u konuk etti. Ev sahibi 90 dakika sonunda rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.

Mavi-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Taylan Antalyalı, 16. dakikada Mert Nobre, 80. dakikada Erhan Çelenk, 90. dakikada Abdulkadir Özdemir kaydetti.

Elazığspor'un tek golünü ise 18. dakikada Andreas Tatos attı.

Bu galibiyetin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor puanını 52'ye çıkardı. Elazığspor 47 puanda kaldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor gelecek hafta play-off potasındaki rakibi Altınordu ile karşılaşacak. Elazığspor ise gelecek hafta İstanbulspor'u konuk edecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için