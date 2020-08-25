BB Erzurumspor'da yeni transfer koronavirüse yakalandı

Süper Lig'in yeni takımlarından BB Erzurumspor, yeni transfer Arturo Mina'nın koronavirüs kaptığını açıkladı.

Haber; AA
BB Erzurumspor'da yeni transfer koronavirüse yakalandı
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25 Ağustos 2020 18:46
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadrosuna yeni dahil ettiği isimlerden Arturo Mina'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ekvadorlu futbolcu Arturo Mina ülkesinde Kovid-19 testine tabi tutuldu.

Test sonucu pozitif çıkan Mina, Erzurum'da karantinaya alınarak tedavi sürecine başlandı.

Erzurum temsilcisi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren Mina'yı kısa süre önce kadrosuna katmıştı.

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