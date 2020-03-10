BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri gönderildi

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri gönderildi.

Haber; Sporx.com
BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri gönderildi
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10 Mart 2020 20:36
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Karagümrük yenilgisinin ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yolların ayrıldığını açıkladı.

BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Hocamız Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamızın sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı gibi kendisinin de herhangi bir talebi olmamıştır. Takımımıza emekleri için teşekkür ediyor, hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"YÜZSÜZLÜK, ONURSUZLUK, ŞEREFSİZLİK..."

Erkan Sözeri, Karagümrük maçı sonrasındabasın toplantısında, rakibi ve hakem heyetini tebrik ederken, tribünlerden yapılan 'istifa' çağrılarının kendisini üzdüğünü dile getirmişti;

"Taraftar tepki gösterir, haklıdır da ama sonuçta zirveye, hedefe oynayan bir takımda çalışıyorum. Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik. Bugüne kadar verdiğimiz emekler var ama olsun. Canı sağ olsun taraftarlarımızın. Erzurmspor'un menfaatine uyacak ne varsa yaparım, ondan kimsenin endişesi olmasın. Kulübenin arkasından birkaç kişi 'Yüzsüz' dedi, ben buna çok üzüldüm çünkü biz iki kulvarda gittik. Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynadık ve hala lig ikincisiyiz. Bu takımı ikinci yapmak yüzsüzlük ise bunu kabul ediyorum ama yüzsüzlük, onursuzluk, şerefsizlik..."

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