BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri gönderildi

"YÜZSÜZLÜK, ONURSUZLUK, ŞEREFSİZLİK..."

TFF 1. Lig ekiplerinden, Karagümrük yenilgisinin ardından teknik direktörile yolların ayrıldığını açıkladı.BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "." ifadeleri kullanıldı.Erkan Sözeri, Karagümrük maçı sonrasındabasın toplantısında, rakibi ve hakem heyetini tebrik ederken, tribünlerden yapılan 'istifa' çağrılarının kendisini üzdüğünü dile getirmişti;"Taraftar tepki gösterir, haklıdır da ama sonuçta zirveye, hedefe oynayan bir takımda çalışıyorum. Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik. Bugüne kadar verdiğimiz emekler var ama olsun. Canı sağ olsun taraftarlarımızın. Erzurmspor'un menfaatine uyacak ne varsa yaparım, ondan kimsenin endişesi olmasın. Kulübenin arkasından birkaç kişi 'Yüzsüz' dedi, ben buna çok üzüldüm çünkü biz iki kulvarda gittik. Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynadık ve hala lig ikincisiyiz. Bu takımı ikinci yapmak yüzsüzlük ise bunu kabul ediyorum ama yüzsüzlük, onursuzluk, şerefsizlik..."