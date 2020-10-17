BB Erzurumspor yeni sponsorlarla anlaştı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un forma göğüs sponsorundan sonra sırt ve kol sponsorları da belli oldu.

Haber; AA
BB Erzurumspor yeni sponsorlarla anlaştı
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17 Ekim 2020 20:36
Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un forma göğüs sponsorundan sonra sırt ve kol sponsorları da belli oldu.

Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonunun sponsorlarının belirlendiği bildirildi.

Daha önce göğüs sponsorluğu için Mahmood Coffee ile anlaşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, forma sırt için Aksa Enerji, forma kol için ise Arenya-Bona Medikal ve Control Union ile anlaştığı belirtildi.

Sponsorluk anlaşmalarının birer yıl olduğu aktarılan açıklamada, şort sponsorluk anlaşma görüşmelerinin ise devam ettiği kaydedildi.

 



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