BB Erzurumspor Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? BB Erzurumspor Sivasspor maçı saat kaçta?

BB Erzurumspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. BB Erzurumspor-Sivasspor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

17 Şubat 2019 03:04
BB Erzurumspor Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? BB Erzurumspor Sivasspor maçı saat kaçta?
BB Erzurumspor-Sivasspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 22. haftasında BB Erzurumspor-Sivasspor karşı karşıya gelecek.

BB ERZURUMSPOR-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 22. haftasında oynanacak BB Erzurumspor-Sivasspor maçı naklen yayınlanacak.

17 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

BB Erzurumspor-Sivasspor maçı 17 Şubat Pazar günü saat 13.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

BB ERZURUMSPOR-SİVASSPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...
SÜPER LİG PUAN DURUMU NASIL OLDU?




15.02.2019 20:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR 1 - 2 BEŞİKTAŞ A.Ş.
16.02.2019 13:30 AKHİSARSPOR 0-0 MKE ANKARAGÜCÜ
16.02.2019 16:00 BURSASPOR 0-2 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
16.02.2019 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. 1-1 ATİKER KONYASPOR
17.02.2019 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
17.02.2019 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
17.02.2019 16:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.
17.02.2019 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
18.02.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Lider Medipol Başakşehir, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalmasına rağmen 45 puanla liderliğini devam ettirdi.

Haftanın son maçlarında ev sahibi takımlar 3 puanı hanesine yazdırdı. MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı 3-0, Demir Grup Sivasspor da Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.

- Sonuçlar

İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0

Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Antalyaspor: 1-1

Beşiktaş-Bursaspor: 2-0

Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-1

Göztepe-Aytemiz Alanyaspor: 3-2

Galatasaray-Trabzonspor: 3-1

MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-0

Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor: 2-1

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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