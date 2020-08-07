BB Erzurumspor, sezonun ilk antrenmanını yaptı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Haber; AA
BB Erzurumspor, sezonun ilk antrenmanını yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2020 22:39
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselen mavi-beyazlı ekipte futbolcular, antrenman öncesi Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı

Erzurum temsilcisinin yaklaşık 1 saat süren antrenmanını kulüp başkanı Hüseyin Üneş de izledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için