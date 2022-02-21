BB Erzurumspor play-off yolunda ağır yaralı!

Spor Toto 1. Lig 26. hafta mücadelesinde BB Erzuurmspor deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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BB Erzurumspor play-off yolunda ağır yaralı!
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21 Şubat 2022 19:01
Spor Toto 1. Lig 26. hafta mücadelesinde BB Erzuurmspor deplasmanda Adanaspor ile karşılaştı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Adnaspor'a puanı getiren golü 64. dakikada  Amadou Ciss kaydederken, BB Erzurumspor'un golü 55. dakikada Novikovas'tan geldi.

Erzurumspor bu sonuçla puanını 44'e çıkardı. Adanaspor ise 34 yaptı.

Erzurumspor ligin 27. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Adanaspor ise Bandırmaspor deplasmanına gidecek.
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