BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı için başkentte

Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, başkente ulaştı.

Haber; AA
BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı için başkentte
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12 Eylül 2020 15:33
Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, başkente ulaştı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Ankara'ya giden mavi-beyazlı ekip, maç öncesi kampa girdi.

Yeni transferlerin büyük çoğunluğuna yer verilen kafilede, Gabriel Obertan, Ömer Şişmanoğlu, Mitchell Donald ve Armando Sadiku ise yer almadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 13 Eylül'de saat 17.00'de Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.



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