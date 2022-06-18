BB Erzurumspor'da genel kurul tarihi belli oldu!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulu 3 Temmuz Pazar günü yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BB Erzurumspor'da genel kurul tarihi belli oldu!
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18 Haziran 2022 19:35
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulun 3 Temmuz Pazar günü yapılacağını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurulu, 3 Temmuz Pazar günü saat 16.00'da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılacaktır." denildi.

Mavi-beyazlı kulüpte mevcut başkan Ömer Düzgün, geride kalan günlerde düzenlediği basın toplantısında görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

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