BB Erzurumspor'da genel kurul 3 Ağustos'ta

1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu 3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Haber; AA
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BB Erzurumspor'da genel kurul 3 Ağustos'ta
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18 Temmuz 2022 23:28
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulu, 3 Ağustos'ta yapılacak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulunun 3 Ağustos Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde saat 16.00'da gerçekleştirileceği bildirildi.

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