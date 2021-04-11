BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı için ne dediler?

2-2 sona eren BB Erzurumspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
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BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı için ne dediler?
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11 Nisan 2021 19:54
Beşiktaş ile BB Erzurumspor arasında 2-2 sona eren ilk yarıyı Erman Toroğlu, İlker Yağcıoğlu ve Sabri Sarıoğlu değerlendirdi.

Erman Toroğlu

Beşiktaş'ta liderliğe giden yolda gerginlik var, kesin var, çok rahat değiller. Mücadele ediyorlar, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi değiller, oyuna girip çıkıyorlar ama rahat değiller. Öyle ya da böyle, kaleci yarım takımdır, biz öyle deriz. Kaleci, en az 1 sezonda 6-7 maçı kurtarırsa o takım başarılı olur. Beşiktaş'ın kalecisi şu ana kadar kötü oynamadı ama yediği golde hatası büyük. Bu pozisyonu belli bir saatten sonra kaleciye öğretemezsin. Maç ortada, öyle ya da böyle o topu kaleye vuracaksın, vurursan gol olur, vurmazsan gol olmaz. İki golde de vuranlar atmadı, kaleciler yedi. Bakalım hangi takın 2. yarıda kalecisini kurtaracak?

İlker Yağcıoğlu

Oyun üstünlüğünü ve Beşiktaş pas trafiğini göremiyoruz bugün. Pas isabet oranı yüzde 73'lerde kaldı. Başakşehir maçında yüzde 90, mağlup olduğu Kasımpaşa maçında yüzde 80'lerde. Bu bir problem. 3 pastan 1'i rakibe gidiyor. Bu Erzurum'un başarısı da olabilir, Beşiktaş'ın motivasyon eksikliği de. Normal akan oyunda pozisyon vermediler. Biri duran top, biri kaleci hatası.

Sabri Sarıoğlu

Beşiktaş, her zaman alıştığımız gibi bol pas trafiğiyle oyunu rakip sahaya yığamadı. Pas isabet oranının düşük olması zemin veya Erzurumspor'un başarısıyla değerlendirebilir. Erzurumspor iyi mücadele ediyor. Akan oyunda pozisyon vermedi Beşiktaş. Erken golle çözer maçı demiştik ama 5-6 dakika sonra beraberlik golü moralleri bozdu.



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