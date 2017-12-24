BB Erzurumspor Altınordu maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Genel Bilgiler



- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 21 puan -1 averaj ile 10. sırada yer alan BŞB Erzurumspor, 20 puan 0 averaj ile 12. sırada yer alan Altınordu ile karşı karşıya geliyor.



- 23.700 kişi kapasiteli Kazım Karabekir Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.



- Ev sahibi takımda eksik oyuncu bulunmamaktadır. Misafir takımda ise Kerim Alıcı, Alican Özfesli, Berk Erel sakatlıkları; Mehmet Murat Uçar cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.



Ev Sahibi



- Hakem Erkan Özdamar yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.



Konuk Ekip



- Deplasmanda oynadığı son 7 maçta kalesinde gol gördü.



- 4 maçla Deplasmanda en fazla galibiyet alan 2 takımdan biri.



- Hakem Erkan Özdamar yönetimindeki tek maçını kazandı.





- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 21 puan -1 averaj ile 10. sırada yer alan BŞB Erzurumspor, 20 puan 0 averaj ile 12. sırada yer alan Altınordu ile karşı karşıya geliyor.- 23.700 kişi kapasiteli Kazım Karabekir Stadı Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.- Ev sahibi takımda eksik oyuncu bulunmamaktadır. Misafir takımda ise Kerim Alıcı, Alican Özfesli, Berk Erel sakatlıkları; Mehmet Murat Uçar cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- Hakem Erkan Özdamar yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.- Deplasmanda oynadığı son 7 maçta kalesinde gol gördü.- 4 maçla Deplasmanda en fazla galibiyet alan 2 takımdan biri.- Hakem Erkan Özdamar yönetimindeki tek maçını kazandı.

BB Erzurumspor-Altınordu maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında BB Erzurumspor-Altınordu karşı karşıya gelecek.. Ligin 17. haftasında oynanacak BB Erzurumspor-Altınordu maçı naklen yayınlanacak.24 Aralık Pazar günü saat 13.00'te oynanacak maç, beIN Sports Max 2 ekranında canlı olarak yayınlanacakBB Erzurumspor-Altınordu maçı 24 Aralık Pazar günü saat 13.00'ten itibaren beIN Sports Max 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.