BB Erzurumspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bberzurumspor.com
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BB Erzurumspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı
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10 Temmuz 2021 15:00
Ahmet Canbaz
Ahmet Canbaz
Trabzonspor
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ahmet Canbaz ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Ahmet Canbaz" ifadesi kullanıldı.

Ahmet Canbaz, Türkiye'de daha önce Trabzonspor ve Ümraniyespor'da forma giymişti.


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