BB Adana Basketbol, başantrenör Mehmet Özkan'la uzattı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, başantrenör Mehmet Özkan'ın sözleşmesini bir yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Mehmet Özkan ile 1 yıl daha beraberiz. Yeniden hoş geldin koç." ifadeleri kullanıldı.
Akdeniz ekibi, gelecek sezon FIBA Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Mehmet Özkan ile 1 yıl daha beraberiz. Yeniden hoş geldin koç." ifadeleri kullanıldı.
Akdeniz ekibi, gelecek sezon FIBA Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek.