BB Adana Basketbol, başantrenör Mehmet Özkan'la uzattı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, başantrenör Mehmet Özkan'ın sözleşmesini bir yıl uzattı.

Haber; AA
BB Adana Basketbol, başantrenör Mehmet Özkan'la uzattı
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11 Temmuz 2020 14:56
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, başantrenör Mehmet Özkan'ın sözleşmesini bir yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Mehmet Özkan ile 1 yıl daha beraberiz. Yeniden hoş geldin koç." ifadeleri kullanıldı.

Akdeniz ekibi, gelecek sezon FIBA Avrupa Kupası'nda da mücadele edecek.

 


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