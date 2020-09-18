Bazı yöneticiler, Houston'ın Harden'ı takas etmesi gerektiğine inanıyor

Bir NBA yöneticisi, Houston Rockets'ın James Harden'ı takas etmeyi düşünmesi gerektiğine inandığını belirtti.



Harden, NBA'deki en iyi oyuncular arasında yer alıyor ve Rockets, 2012'de kendisini aldığından beri, her sezon şampiyonluk adayları arasında yer almışlardı.



Lakin Houston, şimdiye dek bu beklentileri karşılayamadı. Harden takasından geçen sekiz yıldan beri, Rockets henüz Finallere çıkmadı. Şimdi, Los Angeles Lakers tarafından playofflarda elendikten sonra, takas edilecek çok az varlığın kalması ve yıldızlarının yaş almasının ardından, büyük bir hamle yapılmadığı sürece, bu takım için bu ihtimal giderek daralıyor.



Harden dışında hemen hemen herkesin takas bloğunda olduğuna inanılsa da, Bleacher Report'tan Eric Pincus ile konuşan Doğu Konferansı'dan bir yöneticisye göre, Houston en azından süperstar oyuncusundan ayrılmayı düşünmeli:



"Bu muhtemelen Rockets'ın gitmeye istekli olduklarından bir adım daha ilerisi. Harden, Rockets'ı ulusal televizyonda ve playofflarda tutuyor. Birkaç takım Westbrook'un müsait olduğuna inanıyor, ancak tüm belirtiler Harden'ın dokunulmaz olduğuna dair gözüküyor.



Bir başka Doğu Konferansı yöneticisi, 'Harden takası dahil her şey düşünülmelidir' şeklinde konuştu."



Kariyerinde sekiz kez all-star, bir kez MVP ve 7 kez All-NBA kadrosuna seçilen Harden, Houston için takas piyasasında oldukça büyük bir getiri elde ettirebilir.



