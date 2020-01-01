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Bazı takımlardan, Kyle Kuzma'ya ilgi var!

Bazı takımların, Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma ile takas yapmakla ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bazı takımların, Los Angeles Lakers forveti Kyle Kuzma ile takas yapmakla ilgilendiği bildirildi.

NBA bubble'ındaki inanılmaz bir şampiyonluğun ardından, Lakers'ın kadrosunda büyük değişiklikler yapması beklenmiyor.

NBA şampiyonu ekip, 2020-21 sezonu öncesinde kadrolarını yükseltmeye bakacak ve Kuzma, takım için takas edilebilir bir parça olacak.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre, Kuzma gelecek sezon sözleşme uzatması için uygun olsa da, Lakers 24 yaşındaki oyuncuyu takaslamanın yollarını araştırabilir.

Charania'nın son makalesine göre, "birkaç ilgili kulüp" kendisinin piyasaya sürülüp sürülmediğini görmek için durumu izliyor.

Anthony Davis'in takasından sonra, Kuzma önceki sezon maç başına 18.7 olan sayı ortalamasının ardından, rakamlarının düştüğünü görmüştü.

Kuzma bu sezon, 12.8 sayı, 4.5 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarla oynamıştı ve playofflarda biraz daha düşüş yaşayıp, maç başına 10.0 sayı, 3.1 ribaund ve 0.8 asist istatistiklerinde kalmıştı.

Kuzma, çaylak sözleşmesinin son yılına giriyor ve 2021 yazında sınırlı bir serbest oyuncu olacak.


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