Bazı serbest oyuncular, anlaşmalarını "şimdiden" yapmışlar!

NBA'deki bazı serbest oyuncuların, "şimdiden" anlaşmalara vardıkları iddia edildi.



Birden fazla takımın, 18 Kasım'da NBA Draftı dışında, NBA'den serbest oyuncu dönemi gibi önemli ölü sezon tarihlerini netleştirmesini istedikleri bildirilmişti.



Yahoo Sports'tan Keith Smith'e göre, bazı serbest oyuncuların gelecek sezon için çoktan anlaşmalarını yaptıklarına dair söylentiler de dolaştı:



"Birden fazla takım, NBA'den ölü sezon tarihlerinde netlik istiyor. Zaman aralıklarının dar olması nedeniyle, takımlar sadece 18 Kasım NBA Draftı'nın ötesindeki tarihlerde yön bulmak niyetindeler. Bazı serbest oyuncuların gelecek sezon için çoktan anlaşmaya vardıklarına dair söylentiler de dolaşıyor."



"Bu durum, normal 'ayartmanın' ötesine geçiyor, çünkü pek çok kişi, sezonun muhtemelen Draft'tan bir ay kadar sonra ve serbest oyuncu döneminin açılışından 3-4 hafta sonra başlayacağını bildiklerinden ötürü, gelecek sezonda bir sıçrama yapmaya çalışıyor. Takımlar, NBA'den yön bulabilecekleri eşit bir oyun alanı talep ediyorlar."



Takımların, geçmişte serbest oyuncu dönemlerinin resmi başlangıcından önce perde arkasında anlaşmaları müzakere etmişliği bulunsa da, bu durum, tahmin edilemez ve benzeri görülmemiş bir ölü sezon olduğu düşünüldüğünde, bu yıl daha büyük ölçekte gerçekleşebilir.



"KABUL EDİLEN BİR ANLAŞMA DUYDUM!"



ESPN'den Brian Windhorst, The Hoop Collective podcasti'nde, "Kabul edilen bir anlaşmayı zaten duydum. Doğru olup olmadığını kim bilebilir?" şeklinde konuştu.



ESPN'den Bobby Marks, aynı podcast'te "Bir menajerle, onun serbest oyuncusu ve maaş planlamaları hakkında konuşuyordum. Ve 'Şimdiden iki farklı takımdan iki teklif aldım.' demişti." ifadesini kullandı.



Marks, 22 Kasım veya 23 Kasım tarihlerinin, serbest oyuncu döneminin resmi açılışı olabileceğini de ekledi.



Serbest oyuncu döneminin süresi, muhtemel olarak 22 Aralık'ta başlayacak gelecek sezon nedeniyle daralmaya devam ediyor.



Bu serbest oyuncu sınıfı geçmişte olduğu kadar derin olmasa da, ligin maaş sınırı ile ilgili bilinmeyen mali durum nedeniyle, bazı oyuncuların anlaşmaları hızlı bir şekilde imzalamak için motive olabilecekleri düşünülüyor.



Kısaltılmış olan ölü sezon yüzünden, önümüzdeki birkaç ay içinde NBA içindeki olayların, biraz daha hız kazanması bekleniyor.



