Bazı Pelicans oyuncuları, KOVID-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı!

Birkaç New Orleans Pelicans oyuncusunun, KOVID-19 aşısının ilk dozunu almaya elverişli olduğu ve yaptırdığı bildirildi.



Pelicans, aşılarını ekip doktorları ve yetkililer eşliğinde yaptırdıklarını açıkladı.



Louisiana Valisi John Bel Edwards, KOVID-19 aşısı için elverişliliğin genişletildiğini duyurdu ve altta yatan bir sağlık sorunu olduğu takdirde, 16 yaş ve üstü herkesin aşıyı yaptımasına izin verdi.



Pelicans ekibi yaptığı duyuruda şunları söyledi:



"Toplumumuzun geniş çaplı aşılanması, herkesi güvende tutmanın ve KOVID-19 salgınını sona erdirmenin en iyi yolu olduğundan ötürü, Pelicans olarak, devletin herkesi KOVID-19 aşısını yaptımaya teşvik etme yönündeki hayati çabalarını destekliyoruz."



Forvet Nicolo Melli ve guard Sindarius Thornwell, aşıyı yaptırdıklarını kamuoyuna açık bir şekilde onaylayan oyuncular arasında yer alıyorlar.



Altta yatan 12 koşuldan birinin, vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olan biri olarak tanımlanan şekliyle, aşırı kilolu olmak olduğu kaydedildi. Pek çok NBA oyuncusu, profesyonel sporcu olmalarına rağmen bu kategoride yer alıyor.



