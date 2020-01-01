Bazı oyuncular, formalarındaki sosyal mesajları seçtiler!

NBA'de birkaç oyuncunun, Yahoo Sports'tan Chris Haynes'in haberine göre, ligin Orlando'daki sezon devamında formalarının arkasında yer verecekleri mesajları seçtikleri görüldü.



Lig, ırksal eşitlik için süregelen protestolar arasında tekrar başladığında, oyuncular formalarına sosyal adalet mesajları yer verme olanağı için baskı yapmışlardı.



İşte bazı oyuncuların formalarında yer verecekleri ifadelerden bazıları:



Rudy Gobert, Jazz: "Eşitlik"



Damian Lillard, Trail Blazers: "Daha Ne Kadar Olacak?"



Chris Paul, Thunder: "Eşitlik"



Danny Green, Lakers: "Daha Ne Kadar Olacak?"



CJ McCollum, Trail Blazers: "Eğitim Reformu"



Kent Bazemore, Kings: "Eğitim Reformu"



Matisse Thybulle, 76ers: "Oy Ver"



Pat Connaughton, Bucks: "Eşitlik"



Meyers Leonard, Heat: "Eşitlik"



Ivica Zubac, Clippers: "Yeter"



Moe Wagner, Wizards: "Oy Ver"



Lig ve Oyuncular Birliği'nin (NBPA), Walt Disney World Resort'taki her arenadaki sahalarda "Black Lives Matter" sloganına yer vereceği de belirtilmişti.



