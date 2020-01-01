Bazı GM'ler: "VanVleet, Knicks'te tek başına etkili olmaz"

NBA'den bazı yöneticilerin, Toronto Raptors guard Fred VanVleet'in, New York Knicks'te etkili olmayacağını düşündükleri ortaya çıktı.



VanVleet bu ölü sezonda sınırsız bir serbest oyuncu olacak ve Knicks'in kendisini takip etmesi bekleniyor.



New York Post'tan Marc Berman'a göre, NBA'den bazı yöneticiler, 26 yaşındaki guardın Knicks'te olmayacağına inanıyorlar:



"Knicks, Fred VanVleet'i çok seviyor, ancak ona maksimum bir anlaşma önermeye karşı bir tartışma var. Bazı lig kaynakları, VanVleet'in Knicks'te olabileceği gibi tek başına yıldız olmaktan çok, yerleşik bir takımda parlamaya daha yatkın olduğuna inanıyorlar."



VanVleet geçen sezon Raptors için 17.6 sayı, 3.8 ribaund ve 6.6 asist ortalamaları ile oynamıştı.



