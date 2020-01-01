Bazı GM'ler: "Anthony Davis, Lakers ile iki yıllık sözleşme imzalamalı"

Bazı NBA yöneticilerine göre, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Lakers ile iki yıllık yeni bir anlaşma imzalamalı.



Davis'in, mevcut sözleşmesinden vazgeçmeyi ve Lakers ile yeni bir sözleşme imzalamayı planladığı belirtilmişti.



Bazı yöneticilere göre, Lakers'ın yıldız oyuncusu, takımıyla iki yıllık bir anlaşma üzerinde anlaşmalı.



Los Angeles Times'tan Broderick Turner, bu iddiayı şu şekilde kaleme aldı:



"Davis'in durumu hakkında kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmayan birçok NBA yöneticisi, All-Star oyuncunun en iyi yolunun kontratından çıkıp, Lakers ile ikinci sezonunda oyuncu opsiyonu bulunan iki yıllık bir anlaşma imzalamak olduğuna inanıyor.



Bunu yaparsa, Davis 2021-22 sezonunun ardından LeBron James ile aynı zamanda serbest oyuncu olabilir. NBA ve oyuncular sendikası, serbest oyunculuk dönemi de dahil olmak üzere yeni 2020-21 sezonunun ne zaman başlayacağı konusunda görüşmek durumunda olduğundan, bunun ne zaman olacağı bilinmiyor.



Davis ayrıca kontratından vazgeçerse beş yıllık bir uzatma kontratı imzalama seçeneğine de sahip. Bu sözleşme sezon başına yaklaşık 40 milyon dolardan başlayabilir, ancak pandeminin mali etkileri nedeniyle maaş sınırının nerede belirleneceğinin bilinmemesi, muhtemelen uzun vadeli bir anlaşma imzalamayacağı anlamına gelir."



Davis, LeBron James ile birlikte Lakers'ı 2020 NBA şampiyonluğuna taşımıştı.



